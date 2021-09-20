الاتحاد الأوروبي يدين "الترهيب" في انتخابات روسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 سبتمبر 2021

ندد الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين بما وصفه مناخ الترهيب في الفترة التي سبقت الانتخابات التشريعية في روسيا وانتقد غياب مراقبين مستقلين للانتخابات.



وقال المتحدث باسم مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي بيتر ستانو "ما رأيناه في الفترة السابقة لتلك الانتخابات كان جواً من الترهيب لجميع الأصوات المنتقدة المستقلة".

وكان الرئاسة الروسية رحبت اليوم بما سمته "شفافية ونزاهة" الانتخابات التشريعية التي فاز بها حزب "روسيا الموحّدة" الحاكم، على خلفية اتهامات بحدوث تزوير واسع أطلقتها المعارضة التي تم استبعادها من الاستحقاق.

بعد فرز الأصوات في 85% من مراكز الاقتراع، تقدم حزب فلاديمير بوتين بنسبة 49,76% على الشيوعيين (19,61%)، ما يعني احتفاظ الحزب الحاكم بالأغلبية اللازمة لتعديل الدستور من دون الحاجة إلى دعم من التشكيلات الأخرى. ونددت حركة المعارض المسجون أليكسي نافالني التي تم حظرها فيما تم إقصاء أنصاره من الاقتراع، بحدوث تزوير انتخابي هائل خلال التصويت وأثناء الفرز أيضاً.

لم يتمكن الحزب الحاكم من كسب ود الروس، وفق ما أظهرت نتائج حجم الثقة التي تقل عن 30%، بحسب مركز أبحاث الرأي العام الروسي الحكومي. ويعاني الحزب من قضايا الفساد وتدهور مستوى المعيشة في البلاد.