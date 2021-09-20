الداخلية الليبية تناقش مع بعثة الأمم المتحدة التحضير للانتخابات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 سبتمبر 2021

بحث وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات الليبية اللواء بشير الأمين، مع المستشار الأمني لبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا يوهانس جاكوبس، التنسيق والتعاون بشأن الاستحقاقات الانتخابية القادمة.



وذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال) اليوم الإثنين، أن الاجتماع تناول ‏استعراض نشاط ‏البعثة في الجانب الأمني، ‏والتنسيق مع الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية‏ بغية تحقيق نتائج إيجابية‏ تهيئة المناخ في الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

ووفق الوكالة، تم التطرق إلى مناقشة أهمية التعاون والتنسيق‏ مع كافة المنظمات التابعة للأمم المتحدة‏ خلال عملهم داخل الدولة الليبية.

وبحسب بيانات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أول أمس السبت، بلغ العدد النهائي للمسجلين بمنظومة الناخبين الليبية بالداخل والخارج مليونين و865 ألفاً و624 ناخباً من بينهم مليون و628 ألفاً و305 من الرجال، و مليون و237 ألفاً و319 من النساء. وتعهدت المفوضبة بتحمل جميع مسؤولياتها لكي تحقق أعلى مستويات الثقة والنزاهة في تنفيذ الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر (كانون الأول) القادم.