رئيس مجلس النواب الليبي ومبعوث إيطالي يؤكدان ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 سبتمبر 2021

بحث رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح مع المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالي نيكولا أورلاندو تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.



ونقلت وكالة الأنباء الليبية (وال) اليوم الاثنين عن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق قوله إن اللقاء شهد التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المُحدد في 24 ديسمبر (كانون الأول) من العام الجاري، ودعم إيطاليا لإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده.

وأشار إلى أن اللقاء، الذي عقد بحضور القنصل الإيطالي كارلو باتوري"، تناول الخطوة الهامة التي اتخذها مجلس النواب بإصدار قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب الليبي، كونه السلطة التشريعية المناط بها إصدار القوانين والتشريعيات وفقاً للإعلان الدستوري.