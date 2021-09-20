إيطاليا تبدأ في منح جرعة ثالثة من اللقاح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 سبتمبر 2021

بدأت إيطاليا، اليوم الإثنين، في إعطاء الجرعة الثالثة من اللقاح ضد كوفيد19 لمرضى نقص المناعة وغيرهم من الفئات المعرضة للخطر، والتي تمثل حوالي 3 ملايين شخص، وفقاً لتعليمات اللجنة الفنية العلمية بالبلد الأوروبي.



وسيكون أول من يحصلون على "الجرعة الإضافية" من يعانون من مشكلات مناعية والذين أجروا عمليات زراعة أعضاء ومرضى الأورام، حسبما أعلن مؤخراً مفوض الطوارئ الصحية في البلاد، الجنرال فرانشيسكو باولو فيجليولو، ووزير الصحة روبرتو سبيرانزا.

وأوضح فيجليولو أنه عقب حصول هذه الفئات على جرعة الإضافية، سيجري منح الجرعة الثالثة من اللقاح أيضاً لمن تزيد أعمارهم عن 80 عاماً، وكبار السن المقيمين في دور المسنين وأطقم الرعاية الصحية.

يأتي هذا في الوقت الذي يمر فيه الوضع الوبائي في إيطاليا بحالة من الاستقرار، مع تسجيل 3838 إصابة جديدة و26 حالة وفاة في الساعات الـ24 الماضية.

وحصل 40 مليوناً و916 ألفاً و433 شخصاً حتى الآن على التطعيم كاملاً في إيطاليا، ما يعني 75.76% من السكان الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاماً.