برلين: شبهات بـ "مخالفات ضخمة" في الانتخابات الروسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 سبتمبر 2021

أعلن متحدث باسم الحكومة الألمانية الإثنين، أن الشبهات بحصول "مخالفات ضخمة" في الانتخابات التشريعية في روسيا يجب أن "تؤخذ على محمل الجد" وأن يتم "توضيحها".



وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن سيبرت في مؤتمر صحافي دوري: "توجد اتهامات من مراقبي الانتخابات وأعضاء في المعارضة الروسية، تتحدث عن مخالفات ضخمة ويجب أخذها على محمل الجد"، معرباً عن أسفه لعدم وجود "رقابة دولية على الانتخابات" التي فاز بها حزب روسيا الموحدة الحاكم.