شكرا لقرائتكم فيديو.. مقتل 6 في حادثة إطلاق نار بجامعة روسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فتح مسلح النار في جامعة بمدينة بيرم الروسية، صباح الاثنين، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة آخرين، حسبما أفادت لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية.

وقالت وزارة الداخلية الروسية إن المسلح اعتقل في وقت لاحق.

مادة اعلانية

أفادت الخدمة الصحافية بجامعة بيرم الحكومية بأن الجاني استخدم ما يسمى بالسلاح الناري "الصادم"، وهو سلاح تم تصميمه لإطلاق مقذوفات مطاطية أو بلاستيكية غير قاتلة، ولكن يمكن تعديلها لإطلاق ذخيرة أخرى.

حبس طلاب وموظفو الجامعة أنفسهم في الغرف، وحثت الجامعة أولئك الذين يمكنهم مغادرة الحرم الجامعي على القيام بذلك.

نقلت وكالة (تاس) الحكومية للأنباء عن مصدر- لم تذكر اسمه- في هيئة إنفاذ القانون قوله إن بعض الطلاب قفزوا من نوافذ أحد المباني.

عدد الجرحى غير مؤكد، حيث تفاوتت التقارير من ستة إلى 14، ولم يتضح ما إذا كان أي من هؤلاء أصيبوا جراء القفز من المبنى.

تقع بيرم على بعد نحو 1100 كيلومتر شرق موسكو، ويبلغ عدد سكانها نحو مليون نسمة. يبلغ عدد الطلاب في الجامعة نحو 12000 طالب.

ولم ترد معلومات فورية عن هوية المسلح أو الدافع المحتمل.

في مايو فتح مسلح النار على مدرسة في مدينة كازان، فقتل سبعة طلاب واثنين من المدرسين.