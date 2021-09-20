شكرا لقرائتكم خبر عن وفد التنسيقية يلتقى محافظ البحيرة للتهنئة بمناسبة العيد القومى للمحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اللواء هشام أمنة، محافظ البحيرة وفدًا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الاثنين، بديوان عام المحافظة، وذلك على هامش مشاركة التنسيقية محافظة البحيرة بالاحتفال بعيدها القومى.

وقدم وفد التنسيقية التهنئة للمحافظ ولقيادات محافظة البحيرة، وأعربوا عن سعادتهم الشديدة لمشاركتهم الإحتفال بالعيد القومى لمحافظة البحيرة، الذى يوافق ذكرى انتصار أهالى مدينة رشيد على حملة فريزر عام 1807، والتى قدم فيها الشعب المصرى أروع نماذج الفداء والتضحية.

وأعرب محافظ البحيرة عن بالغ امتنانه لزيارة وفد التنسيقية للمحافظة وأطلعهم على المشروعات القومية والاستثمارية التى تتم حاليا فى المحافظة فى إطار خطة التنمية الشاملة لمحافظات الجمهورية، وشكر المحافظ التنسيقية وأعضائها لما يقدماه دائما من لفتات طيبة ومشاركات فى معظم المحافل الوطنية، ولما تقدمه التنسيقية لإثراء الحياة السياسية وتنميتها وتنوعها.

وضم وفد التنسيقية، صابرين حجازى امين سر التنسيقية والنائبة رشا كليب، والنائبة رحاب عبد الغنى، أعضاء مجلس النواب، وإيمان طلعت، وأحمد حسبو ود.محمد علام، وأمين بدر ود.محمد غنيم، ومحمد نبيل، أعضاء التنسيقية.