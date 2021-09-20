قتلى وجرحى في حادث إطلاق نيران بجامعة روسية.. إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 سبتمبر 2021 07:24 مساءً - منذ 51 دقيقة

آخر تحديث: 20 - سبتمبر - 2021 7:55 مساءً

فتح مسلح النار في جامعة بمدينة بيرم الروسية، صباح الاثنين، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 14 آخرين بجروح، حسبما أفاد متحدث باسم الجامعة.

وذكرت الخدمة الصحفية بجامعة بيرم الحكومية أن الجاني المجهول استخدم بندقية غير فتاكة.

وحبس طلاب وموظفو الجامعة أنفسهم في الغرف، وحثت الجامعة أولئك الذين يمكنهم مغادرة الحرم الجامعي على القيام بذلك.

ونقلت وكالة (تاس) الحكومية للأنباء عن مصدر- لم تذكر اسمه- في هيئة إنفاذ القانون قوله إن بعض الطلاب قفزوا من نوافذ أحد المباني.

لم يتضح على الفور ما إذا كان الجرحى الذين تم الإبلاغ عنهم أصيبوا بجروح جراء إطلاق النار أم محاولتهم الهروب من المبنى.

وذكرت تاس أن الشرطة المحلية في طريقها إلى موقع الحادث.