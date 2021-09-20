قتلى وجرحى بإطلاق نار شمال غربي باكستان

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 سبتمبر 2021 07:24 مساءً - منذ ساعتين

أفادت وسائل إعلام محلية باكشتانية، بمقتل 9 أشخاص وأصيب 16 آخرون على الأقل بجروح نتيجة تبادل لإطلاق النار وقع أثناء اجتماع لسكان قرية باكستانية، على خلفية نزاع على أرض زراعية.

وقالت صحيفة Express Tribune الباكستانية الناطقة بالإنجليزية إن الحادث وقع في منطقة دير العليا بمحافظة خيبر باختونخوا، حيث بحث شيوخ العشائر المشاركون في اجتماع (جيرغا) قضايا متعلقة ببناء طريق ومصادرة أراض لهذا الهدف.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحاضرين اشتبكوا في البداية في شجار لفظي، لكنهم أخذوا بعد ذلك البنادق وبدأوا في إطلاق النار على بعضهم البعض. وأضافت الصحيفة أنه تم نقل الجرحى والجثث في وقت لاحق إلى مستشفى، حيث أكد الطاقم الطبي وفاة تسعة أشخاص، وقال إنه أيضا قدم العلاج لـ 16 مصابا، خمسة منهم في حالة حرجة.