الجيش الإسرائيلي يرصد تسلل فلسطينيين اثنين من قطاع غزة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 سبتمبر 2021 07:24 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلنت مصادر اسرائيلية، ظهر اليوم الاثنين، عن قيام شخصين بالتسلل من قطاع غزة إلى إسرائيل

ووفق قناة “كان” الاسرائيلية فإن الجيش رصد عبور شخصين من قطاع غزة باتجاه الغلاف.

وأوضحت القناة، أن الاثنين تسللا من شرقي قطاع غزة باتجاه مستوطنة “العين الثالثة”، وبعد وقت قصير عادا أدراجهما إلى القطاع دون تمكن القوات الاسرائيلية من القبض عليهم.

تحظر القوات الإسرائيلية على فلسطينيي القطاع، دخول المنطقة المحاذية للشريط الحدودي لمسافة 300 متر، وتطلق عليها اسم “المنطقة العازلة”، وتطلق النار على كل من يتواجد فيها أو تعتقلهم.

ويعيش في غزة أكثر من مليوني فلسطيني، يعانون أوضاعا معيشية متردية للغاية جراء حصار إسرائيلي متواصل للقطاع منذ عام 2006، زادت حدته في أعقاب عدوان مايو/أيار الماضي.