شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 9 فلسطينيين واعتقال 380 في أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت دائرة الشؤون الفلسطينية في الأردن أن أنشطة الاحتلال الإسرائيلي العدوانية خلال شهر أغسطس الماضي، تسببت باستشهاد 9 فلسطينيين، وإصابة 244 واعتقال 380 آخرين.

وبيّنت في تقرير لها أن عدد الاقتحامات لتجمعات سكنية فلسطينية عامة وخاصة وصلت إلى 318 اقتحاما، مع ما يرافقها من تنكيل بالفلسطينيين وانتهاك لحرماتهم، وتخريب متعمد للممتلكات الخاصة والعامة على حدٍ سواء.

واستعرض التقرير مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته للأراضي الفلسطينية المحتلة، وسكانها ومقدساتها وممتلكاتها في تحدٍ لجميع المواثيق والمعاهدات والقرارات الدولية.

وأشار التقرير إلى أنه في شهر أغسطس الماضي نُفذت 37 عملية هدم لبيوت ومنشآت في الضفة الغربية والقدس، من بينها حالات هدم ذاتية؛ نفذها الفلسطينيون أنفسهم؛ تفاديا لدفع غرامات مالية باهظة.