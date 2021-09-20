شكرا لقرائتكم خبر عن بشرط.. أمريكا تستأنف استقبال المسافرين جواً بداية نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال البيت الأبيض اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة ستستأنف السماح بدخول المسافرين جوا القادمين من الصين والهند وبريطانيا ودول أوروبية أخرى كثيرة اعتبارا من أوائل نوفمبر تشرين الثاني على أن يكونوا تلقوا لقاحات كوفيد-19.

وقال جيف ساينتس منسق التصدي لفيروس كورونا إن البيت الأبيض يعتزم السماح بدخول المسافرين غير الأمريكيين الذين مُنعوا من دخول البلاد منذ أوائل 2020 مع انتقال البلاد إلى الإجراءات الجديدة لمواجهة الجائحة.

وقال مسؤولون إنه ستكون هناك بعض الاستثناءات من سياسة اللقاحات.