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إخفاقات البرلمان والدعايات الانتخابية والقصف الإيراني في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = لعدم اكتمال النصاب .. مجلس النواب يخفق مرة اخرى في عقد جلسته ويؤجلها الى اشعار اخر.
= الدعايات الانتخابية.. مغادرة للعمل النيابي, واستمالة للجماهير بحملات التبليط وبيع محولات الطاقة.

= اتهامات لنجل وزير النفط بلقاءات مشبوهة في السليمانية , وتساؤلات عن علاقته بشركة قيوان المتورطة بعمليات تهريب.


= الحرس الثوري يقصف مقارا لاحزاب معارضة في كردستان ..ويؤكد تحذيره للحكومة العراقية مسبقا.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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