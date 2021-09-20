انت الان تتابع خبر إخفاقات البرلمان والدعايات الانتخابية والقصف الإيراني في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = لعدم اكتمال النصاب .. مجلس النواب يخفق مرة اخرى في عقد جلسته ويؤجلها الى اشعار اخر.
= الدعايات الانتخابية.. مغادرة للعمل النيابي, واستمالة للجماهير بحملات التبليط وبيع محولات الطاقة.
= اتهامات لنجل وزير النفط بلقاءات مشبوهة في السليمانية , وتساؤلات عن علاقته بشركة قيوان المتورطة بعمليات تهريب.
= الحرس الثوري يقصف مقارا لاحزاب معارضة في كردستان ..ويؤكد تحذيره للحكومة العراقية مسبقا.
= اتهامات لنجل وزير النفط بلقاءات مشبوهة في السليمانية , وتساؤلات عن علاقته بشركة قيوان المتورطة بعمليات تهريب.
= الحرس الثوري يقصف مقارا لاحزاب معارضة في كردستان ..ويؤكد تحذيره للحكومة العراقية مسبقا.