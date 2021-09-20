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اتحاد الكرة يصدر قرارات عدة منها يخص المنتخب الوطني

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-09-20 | 18:14

اتحاد الكرة يصدر قرارات عدة منها يخص المنتخب الوطني

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اصدر الاتحاد العراقي لكرة القدم، الاثنين، عدداً من القرارات منها يخص المنتخب الوطني.

وقالَ الناطق الإعلاميّ للاتحاد، هشام محمد في بيان، إن "الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم عقد اجتماعه الثاني، اليوم الاثنين، بحضورِ رئيس الاتحاد عدنان درجال، وأعضاءِ الاتحاد، والأمين العام للاتحاد محمد فرحان وتمخض عن عددٍ من القرارات".

 

وأضافَ "من تلكَ القرارات التصويت بالإجماعِ على تسميةِ محمد فرحان أميناً عاماً للاتحاد العراقي لكرة القدم، وتشكيل لجنةٍ من أعضاءِ الاتحادِ لتقيّيم عملِ اللجان العاملة في الاتحاد، وتشكيل دائرةٍ لإدارةِ المنتخباتِ الوطنيّة تتألفُ من يونس محمود مشرفاً على المنتخبِ الوطنيّ، وغانم عريبي مشرفاً على المنتخبِ الأولمبيّ والأكاديميات، ومحمد ناصر مشرفاً على منتخب الشباب، وخلف جلال مشرفاً على منتخبِ الناشئين".

 

وتابع أن "الاتحاد سيواصل عقدَ اجتماعاته بصورةٍ منظمةٍ، والقراراتُ التي اتخذت اليوم جاءت بعدَ دراسةٍ مُعمقةٍ تهدفُ الى الارتقاءِ بواقعِ العمل من جميعِ النواحي الإداريّة والتنظيمية والفنية، بما يتناسب مع أهميةِ وتاريخِ الاتحاد العراقي لكرة القدم".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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