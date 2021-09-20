انت الان تتابع خبر أمريكا تستأنف استقبال المسافرين جواً وتضع شرطاً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - قال البيت الأبيض اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة ستستأنف السماح بدخول المسافرين جوا القادمين من الصين والهند وبريطانيا ودول أوروبية أخرى كثيرة اعتبارا من أوائل تشرين الثاني على أن يكونوا تلقوا لقاحات كوفيد-19.

