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أمريكا تستأنف استقبال المسافرين جواً وتضع شرطاً

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بغداد - ياسين صفوان - قال البيت الأبيض اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة ستستأنف السماح بدخول المسافرين جوا القادمين من الصين والهند وبريطانيا ودول أوروبية أخرى كثيرة اعتبارا من أوائل تشرين الثاني على أن يكونوا تلقوا لقاحات كوفيد-19.
وقال جيف ساينتس منسق التصدي لفيروس إن البيت الأبيض يعتزم السماح بدخول المسافرين غير الأمريكيين الذين مُنعوا من دخول البلاد منذ أوائل 2020 مع انتقال البلاد إلى الإجراءات الجديدة لمواجهة الجائحة.

وقال مسؤولون إنه ستكون هناك بعض الاستثناءات من سياسة اللقاحات.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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