وفد أردني في بغداد لمتابعة مخرجات القمة الثلاثية

ويرافق الكسبي، بحسب بيان، عدد من ممثلي قطاع الإنشاء والإسكان والمقاولات والقطاعات الصناعية، حيث ستستمر لقاءات العمل حتى الخميس المقبل.

وسيعقد الكسبي عدة لقاءات عمل مع المعنيين في العراق، خلال أيام الزيارة، والتي تأتي "تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية للحكومة، لتعزيز آفاق التعاون والتوسع فيها، وحرصا من رئيس الوزراء بشر الخصاونة على تأطير التعاون المشترك، بما ينسجم مع مصلحة البلدين في المجالات كافة، وخصوصا المجالات الاقتصادية وما يتعلق بمجال الإسكان والإنشاء والمقاولات".