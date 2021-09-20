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بالأرقام.. مستجدّات إصابات ووفيات كورونا العالمية

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالأرقام.. مستجدّات إصابات ووفيات العالمية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 228.62 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و898843.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر2019.

 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

 

الدول والمناطق         إجمالي الوفيات             عدد الإصابات المؤكدة

 

الولايات المتحدة               675862                     42155527

 

الهند                               444838                     33448163

 

البرازيل                         590508                        21230325

 

المملكة المتحدة              135203                       7429746

 

روسيا                              407206                     7274928

 

فرنسا                            116002                      6949519

 

تركيا                             61539                        6846010

 

إيران                            117182                      5424835

 

الأرجنتين                       114368                     5238610

 

كولومبيا                        125860                        4939251.

 

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

 

الدول وترتيبها               عدد الوفيات                عدد الإصابات

 

23 - العراق                      21822                     1975220

 

36 - المغرب                    13910                       919681

 

41 - الأردن                     10616                         813601

 

44 - الإمارات                       2075                      732690

 

46 - تونس                       24415                       698427

 

49 - لبنان                      8294                          618278.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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