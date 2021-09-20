خلال السنوات الـ5 المقبلة.. "أبوظبي للخلايا الجذعية" يعتزم استقطاب ألف مواطن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تماشيًا مع رؤية القيادة الرشيدة حول مشاريع الخمسين أعلن مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، عن إستقطاب ألف مواطن للعمل لديه خلال السنوات الخمس القادمة ، ويشمل القطاع الاداري والطبي ، وتدريب الكوادر الطبية الإماراتية.



وأعلن المركز اعتزامه توسيع نطاق برنامجه لإستقطاب و تنمية المواهب الإماراتية بهدف توفير المزيد من الفرص المهنية لمواطني الدولة عبر قطاعاته المتعددة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي إطار مساهمة " مركز أبوظبي للخلايا الجذعية" في برنامج "نافس"، الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلن المركز إلتزامه ومشاركته في تنفيذ سلسلة من المبادرات التي ترتكز على تطوير التقدم المهني للكوادر الوطنية بهدف تذليل العقبات وتحفيز المزيد من مواطني الدولة على العمل في القطاع الخاص، كما تعد الشراكة مع برنامج "نافس" خطوة حاسمة لمؤسسات القطاع الخاص لتعزيز مساهمته في دعم "مشاريع الخمسين" على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يمكن لكافة المواطنين الراغبين في الإنضمام للمركز، تقديم طلباتهم على البريد الإلكتروني المخصص للمبادرة: [email protected] وتماشياً مع أهداف برنامج "نافس" الذي يدعو مؤسسات القطاعين العام والخاص إلى المساهمة عملياً في تعزيز وتنمية القوى العاملة الوطنية على المدى البعيد، و سيقوم " مركز أبوظبي للخلايا الجذعية" بإستحداث وتطوير 1000 فرصة وظيفية جديدة للمواطنين الإماراتيين الراغبين في بناء مسارهم المهني في القطاع الخاص، وذلك خلال السنوات الخمس المقبلة.