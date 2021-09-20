الوكالة الذرية: كوريا الشمالية تطور برنامجها بأقصى قوتها

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وأكد المدير العام للوكالة رافائيل جروسي في فيينا أمس أن البرنامج يتضمن تخصيب اليورانيوم وفصل البلوتونيوم، وأضاف في بداية الاجتماع السنوي للدول الأعضاء بالوكالة» في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، البرنامج النووي يمضى بأقصى قوته».
ويشار إلى أن مفتشي الوكالة الدولية لا يستطيعون دخول الدولة المعزولة، التي أجرت بالفعل عدة اختبارات لتطوير أسلحة نووية، وتستخدم الوكالة، ومقرها فيينا، الأقمار الاصطناعية لمراقبة المنشآت النووية.
وقالت الوكالة الدولية إنها رصدت دلالات على أن كوريا الشمالية أعادت تشغيل مفاعل نووي في مركز يونجبيون النووي المثير للجدل.
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