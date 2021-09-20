دولة الإمارات تعلن تقديم 40,697 جرعة من لقاح كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية

محمد الفلاح - الإثنين 20 سبتمبر 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية تقديم 40,697 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 19,486,569 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 197.03 جرعة لكل 100 شخص.



يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد - 19" وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.