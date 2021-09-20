الزياني يشيد بإسهامات دولة الإمارات في تعزيز أمن المنطقة

محمد الفلاح - الإثنين 20 سبتمبر 2021

أشاد وزير خارجية البحرين عبداللطيف بن راشد الزياني، الإثنين، بإسهامات دولة الإمارات في مجال التنمية البشرية ودورها المحوري في تعزيز التنمية والأمن والسلم في المنطقة



ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية، أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإمارات، ونظيره البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، خلال اتصال هاتفي، عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة وما تتسم به من رسوخ ومتانة في ظل الحرص المتبادل بين البلدين الشقيقين على الارتقاء بتلك العلاقات في شتى المجالات، وفق وكالة الأنباء البحرينية.

كما جرى استعراض الجهود المبذولة لتعزيز أطر التعاون الثنائي والتنسيق المشترك إزاء مختلف القضايا بما يلبي المصالح المشتركة ويعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الشقيقين.

وأشاد عبداللطيف بن راشد الزياني بالإسهامات البارزة التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التنمية البشرية والتي أسهمت في تبوئها المكانة الدولية البارزة، منوهًا بالدور المحوري الذي تقوم به دولة الإمارات في تعزيز التنمية والأمن والسلم في المنطقة، متمنيًا للإمارات دوام الرفعة والازدهار.

كما جرى خلال الاتصال، استعراض عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي.