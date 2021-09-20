ليبيا.. تسجيل 1081 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد الفلاح - الإثنين 20 سبتمبر 2021

أعلنت السلطات الصحية بليبيا، الاثنين، تسجيل 1081 إصابة جديدة بكورونا، وشفاء 1310 أشخاص، وتسجيل 16 حالة وفاة خلال 24 ساعة.



وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 393 إصابة، فيما شهدت المنطقة الغربية التي تقع فيها المدينة 8 حالات وفاة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 332 ألفًا و26 شخصًا، بينهم 79 ألفًا و390 حالة نشطة، ووفاة 4517 شخصًا.