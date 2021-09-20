شكرا لقرائتكم خبر عن غازات سامة.. تطورات مخيفة في بركان «لا بالما» الإسبانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس المحلي لجزر الكناري أنخيل بيكتور توريس اليوم الاثنين، إن الحمم المتدفقة من بركان نشط في جزيرة لا بالما الإسبانية، ستصل إلى المحيط في حدود الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (السابعة مساء بتوقيت جرينتش) وهو ما يمكن أن يتسبب في انبعاث غازات سامة وانخفاض الرؤية.

وأضاف في مؤتمر صحفي بعد اجتماع مع القادة المحليين وخبراء في البراكين ومسؤولي الدفاع المدني أن البركان "لا يزال نشطا وسيستمر في الثوران على مدى الأيام القليلة المقبلة".

وذكر معهد جزر الكناري لعلم البراكين أمس الأحد إن من الممكن أن يتسبب وصول الحمم إلى المحيط في تكوين سحابة من الغازات السامة، عندما يبرد الصخر المنصهر بسرعة.

وتحسبا لانخفاض الرؤية، أوقفت السلطات البحرية اليوم الاثنين، الملاحة في المنطقة الواقعة غربي الجزيرة حيث تتوقع وصول الحمم إلى المياه.