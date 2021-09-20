شكرا لقرائتكم خبر عن 53 ألف مستفيد من الخدمات الطبية باليمن في أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مشروع تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية وإدارة حالات سوء التغذية في اليمن تقديم خدماته الطبية والتغذية للمستفيدين، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

واستفاد من المشروع خلال شهر أغسطس 2021م، 53477 مستفيدا، شكلت نسبة الذكور منهم 34.3% بينما شكلت نسبة الإناث 65.7%.

يذكر أن المشروع يعمل على تقديم خدمات فحص ومعالجة حالات سوء التغذية لدى الأطفال والرضع والأمهات الحوامل والمرضعات، بما في ذلك الصحة المجتمعية المتضمنة للتشخيص المبدئي للأمراض العامة لجميع الفئات العمرية وتقديم العلاج المناسب لها.

ويأتي ذلك ضمن المشاريع التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز، للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق، في ظل الأزمنة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.