وزير الخارجية اللبناني: إبرام إسرائيل عقود تنقيب في منطقة متنازع عليها يهدّد الأمن الإقليمي

20 سبتمبر , 2021

أكّد وزير الخارجيّة والمغتربين اللبناني عبدالله بوحبيب أنّ الإجراءات الإسرائيليّة بإبرام عقود تنقيب في المنطقة المتنازع عليها في البحر مع لبنان، تهدّد الأمن الإقليمي نتيجة خروجها على القوانين الدوليّة.

وذكرت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية في عددها الصادر اليوم الاثنين أنّ بوحبيب، الذي رغب باستكشاف الموقف الأميركي مما جرى، أبلغَ الدبلوماسيين الأميركيين أن الإجراءات الإسرائيلية تشكل اعتداء على الثروة الوطنية اللبنانية.

وأشارت إلى أن السفيرة الأميركية دوروتي شيا الموجودة خارج لبنان منذ فترة ستعود إلى بيروت في الساعات القليلة المقبلة، ما سيقود إلى اجتماع مرتقَب بينها وبين بوحبيب، فور نَيل الحكومة ثقة المجلس النيابي اليوم أو غداً على أبعد تقدير.

ياتي ذلك بعد تقاير عن منح إسرائيل شركة (هاليبرتون) عقداً للقيام بعمليات تقييم للتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة المتنازع عليها مع لبنان .

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد أعلن في بداية تشرين أول/ أكتوبر الماضي عن اتفاق إطار للتفاوض على ترسيم الحدود جنوب لبنان برعاية الأمم المتحدة وتحت رايتها، وبوساطة مسهّلة من الولايات المتحدة الأميركيّة، حيث يواجه لبنان نزاعا حول ترسيم منطقته الاقتصادية الخالصة، مع إسرائيل.

وانطلقت الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، بوساطة الولايات المتحدة الأميركيّة ورعاية الأمم المتّحدة، في 14 من تشرين أول/أكتوبر الماضي على اعتبار أنّ مساحة المنطقة المتنازع عليها المحدّدة تبلغ حوالي 860 كيلومتراً مربعاً.

وعقدت الجولة الثانية من المفاوضات في 28 من تشرين أول/ أكتوبر الماضي وتبعتها الجلسة الثالثة في 29 من نفس الشهر ، والجولة الرابعة في 11 تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي.

وأجرى فريق من التقنيين العسكريين والمدنيين دراسات أظهرت أن حق لبنان يتجاوز المنطقة "المتنازَع عليها"، المحددة والبالغة 860 كيلومتراً مربعا ليصل إلى 2290 كيلومتراً.

وعقدت الجولة الخامسة في أيار/مايو الماضي حيث أصرّ خلالها الوفد اللبناني المفاوض على حقه في حدوده البحرية وفقاً لقانون البحار.