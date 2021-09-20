لقاح كورونا.. 'خبر سار' يخص الأطفال

وذكرت الشركتان أن اللقاح حفز استجابة مناعية في الفئة العمرية 5-11 عاما في المرحلتين الثانية والثالثة من تجربتهما، تكافئ المناعة التي تحققت في الفئة العمرية 16-25 عاما.

وأضافتا أنه "فيما يتعلق بالسلامة جاءت النتائج مكافئة بوجه عام أيضا للمجموعة الأكبر سنا".



وقال ألبرت بورلا، الرئيس التنفيذي لفايزر، في بيان صحفي: "منذ يوليو، زادت حالات إصابة الأطفال بكوفيد-19 بنحو 240 بالمئة في الولايات المتحدة، وهو ما يسلط الضوء على الحاجة الصحية العامة للتطعيم".

وأضاف "توفر نتائج التجارب تلك أساسا قويا للسعي للحصول على تصريح للقاحنا للأطفال في عمر 5-11 عاما، ونعتزم تقديم طلبات لإدارة الأغذية والعقاقير وغيرها من الجهات التنظيمية على وجه السرعة".

وحصل لقاح الشركتين، الذي يسمى كوميرناتي، بالفعل على تصريح للاستخدام مع الأطفال ابتداء من عمر 12 عاما في كثير من الدول، ومنها الولايات المتحدة.



وتم إعطاء الأطفال في الفئة العمرية من 5 أعوام إلى 11 عاما جرعتين تعادلان ثلث ما تم إعطاؤه للأفراد في عمر 12 عاما فأكثر.

وتتوقع الشركتان بيانات بشأن فاعلية اللقاح في الأطفال من عمر عامين إلى 5 أعوام، والأطفال من عمر ستة أشهر إلى عامين خلال الربع الأخير من العام الحالي على أقرب تقدير.