انت الان تتابع خبر فوزان وتعادل في أولى جولات الدوري العراقي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-09-20 | 16:35
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جرت اليوم الاثنين في تمام الساعة الثالثة ظهراً ثلاث مواجهات ضمن منافسات الجولة الاولى للدوري العراقي.
وجمعت المواجهة الأولى، حقق نادي زاخو الفوز على فريق نوروز بهدفين مقابل هدف واحد.
فيما جمعت المواجهة الثانية، فريق الكرخ ونفط البصرة، وانتهت بفوز الأخير بهدفين سجلت عن طريق اللاعب حيدر عبد الرحيم عند الدقيقة 30، واللاعب مصطفى هادي في الدقيقة 53، مقابل هدف للكرخ سجل عند الدقيقة الثانية من عمر اللقاء عن طريق اللاعب عماد محسن.
وفي المواجهة الثالثة، تعادل فريق النفط سلبياً امام فريق نفط ميسان.
فيما جمعت المواجهة الثانية، فريق الكرخ ونفط البصرة، وانتهت بفوز الأخير بهدفين سجلت عن طريق اللاعب حيدر عبد الرحيم عند الدقيقة 30، واللاعب مصطفى هادي في الدقيقة 53، مقابل هدف للكرخ سجل عند الدقيقة الثانية من عمر اللقاء عن طريق اللاعب عماد محسن.
وفي المواجهة الثالثة، تعادل فريق النفط سلبياً امام فريق نفط ميسان.
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