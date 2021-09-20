الاتحادية تعثر على اوكار لعصابات داعش وعبوات ناسفة في محافظتين

وقالت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان " قوة من اللواء الثالث عمليات الفرقة الرابعة شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ومفرزة من الطائرات المسيرة، نفّذت عملية تفتيش وتطهير منطقة (حاوي العظيم ) ضمن قاطع عمليات سامراء أسفرت العملية عن العثور على خمسة أوكار ،تحتوي بداخلها على 6 عبوات ناسفة مختلفة الانواع، 4 برادات صغيرة مختلفة، كميات من العتاد ".واضافت انه "في السياق ذاته نفذت قوة مشتركة من اللواء التاسع واللواء العاشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التاسع التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية عملية تفتيش مناطق (الحوائج، نويكيط، السحيل، الفاخرة) بقضاء الحويجة بكركوك تم خلالها العثور على صاروخ كاتيوشا، 3 عبوات ناسفة مختلفة الانواع، قنبرة هاون عيار 120 ملم".

واشارت القيادة الى انه "تم تدمير الأوكار ورفع وإتلاف المواد من قبل مفارز الجهد الهندسي" .

