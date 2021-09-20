شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر لـ"رئيس هيئة الإعلام بالأردن": توجيهات من الرئيس السيسي بمساندة الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للإعلام بمد جسور التعاون والتواصل والتشاور مع الدول العربية الشقيقة، ومساندة الدول العربية كافة، والعمل على التقريب بين الدول والشعوب، دون التدخل فى الشئون الداخلية للدول.

جاء ذلك خلال لقائه الدكتور طارق أبو الراغب رئيس هيئة الإعلام بالمملكة الأردنية، والدكتور إبراهيم أبو ذكرى رئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب.

وأكد رئيس الأعلى للإعلام، عمق العلاقات المصرية الأردنية الممتدة والضاربة فى جذور التاريخ، مشيرا إلى اهتمام الجانب المصرى بتطوير هذه العلاقات بصورة مستمرة مع الشقيقة الأردن فى ظل أجواء مهيأة حاليا لفترة من العلاقات المصرية الأردنية الغير مسبوقة تدعمها مظلة سياسية متفاهمة بين قائدى البلدين.

وشرح الكاتب الصحفى كرم جبر، مهام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ودوره فى ضبط المشهد الإعلامى والصحفى من خلال الضوابط والمعايير والأكواد التى يضعها المجلس، لضمان التزام وسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها، كذلك التنسيق الجارى بين المجلس وهيئتى الصحافة والإعلام ونقابتى الصحفيين والإعلاميين.

ومن جانبه، أعرب د. طارق أبو الراغب، عن رغبته فى التعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والاستفادة من الخبرات المصرية فى ضبط المشهد الإعلامي، خاصة وأن مصر كانت ولازالت المدرسة التى يتعلم منها جميع الدول العربية.

وأضاف أن التجربة المصرية فى إدارة المشهد الإعلامى ملهمة للأردن، مشيدًا بالتجربة المصرية الناجحة فى التعامل مع الصحافة الورقية، مشيرًا إلى أن هناك تقارب وتوافق بين مصر والأردن فى نفس القضايا التى تعانى منها البلدين وخاصة التعامل مع السوشيال ميديا.

وأكد أن مصر من الدول التى لازالت تحافظ على الخطاب الإعلامى المحافظ تجاه الأردن، ولم يتغير هذا الخطاب على مدار التاريخ، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع مصر فى كل المجالات الإعلامية نظرًا للريادة الكبيرة التى تتمتع بها مصر فى هذا المجال.

وقام رئيس هيئة الإعلام بالمملكة الأردنية، بإلقاء الضوء على مهام الهيئة باعتبارها الذراع التنفيذى للحكومة الأردنية فى القطاع الإعلامي.

ومن جانبه أكد د. إبراهيم أبو ذكري، أن الإعلام المصرى شهد خلال الفترة الأخيرة تطورًا كبيرًا فى تقديم المحتوى، وأصبح يواكب التطور العالمى خاصة مع الجمهورية الجديدة، موضحًا أن ذلك يأتى ضمن مسيرة التطور والإنجاز الذى تشهده مصر فى كافة المجالات تحت قيادة سياسية حكيمة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على التعاون فى مجالات التدريب والسوشيال ميديا وتبادل الخبرات الإعلامية، وكذلك التشريعات والقوانين الخاصة بالإعلام.