أبرزها "الهليلي والدنيس".. أسعار وأنواع الموسم الجديد في حلقة السمك بدمياط (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط – محمد إبراهيم:

شهد سوق الأسماك في دمياط إقبالاً ضعيفا، اليوم الإثنين، ما أدى إلى تراجع الأسعار، تزامنًا مع وجود أصناف مختلفة أبرزها الدنيس والجمبري والكابوريا والبربوني.

وقال عماد شطا، صاحب محل لبيع الأسماك في سوق القنطرة لـ"الخليج 365"، إن الأسعار تراجعت بنسبة كبيرة بسبب ضعف الإقبال، وانتهاء الموسم الصيفي، لافتا إلى أن حركة الإقبال ضعيفة.

وأضاف شطا، أن الموسم الجاري يتميز بأسماك الطوبارة والبوري والجمبري والدنيس، إلى جانب وجود الباغة والكرامة.

وأوضح علي بيومي، أن سعر كيلو البوري بلغ ٧٠ جنيها، والجرانة ٥٠ جنيها وحتى ٦٠ جنيها، والطبارة ٦٠ جنيها، وبلغ "الشبار الأخضر" ٣٠ جنيهًا بينما "البلطي الكبير" ٢٥ جنيهًا.

وتراوح سعر الدنيس من ٧٠ إلى ١٢٠ جنيهًا والهليلي ٨٠ جنيهًا، والقاروص ٨٠ جنيهًا والجمبري "كبير" ١٦٠ جنيه وللمتوسط ١٢٠ جنيها، و٣٩ جنيها للسردين، والبطاطا ٢٥ جنيها والماكريل ٣٥ جنيها.

وبلغ سعر الكابوريا ٨٠ جنيها، والسبيط ١٢٠ جنيها والمرجان ٥٠ جنيها وهو السعر نفسه للبربروني.