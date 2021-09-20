أسعار البترول ترتفع 14% في تعاملات آخر شهر (جراف تفاعلي)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

شهدت أسواق البترول العالمية ارتفاع سعر الخام برنت خلال تعاملات الشهر الأخير بنسبة 13.9% مقارنة بنهاية تعاملات يوم 20 أغسطس الماضي.

ووفقا لبيانات شبكة سي إن بي سي، صعد سعر برميل خام برنت خلال تعاملات آخر شهر منذ نهاية تعاملات 20 أغسطس بنحو 9 دولارات، ليصل خلال تعاملات اليوم إلى 74.21 دولار مقابل 65.18 دولار في ختام تعاملات يوم 20 أغسطس.

ويأتي ذلك رغم تراجع سعر برميل برنت خلال تعاملات اليوم بنحو 1.5% منخفضا عن ختام تعاملات يوم الجمعة الماضي حينما سجل سعر البرميل 75.34 دولار.

ومثل سعر البرميل في 20 أغسطس الماضي أقل مستوى له في آخر 4 أشهر، ولكن سرعان ما تعافى السعر متجاوزا مستوى الـ 70 دولارا في أقل من أسبوع من هذا المستوى الذي كان استثناءً وسط تعاملات الشهور الأخيرة.

ويرصد الخليج 365 في الجراف التفاعلي التالي تطور أسعار خام البترول برنت خلال الشهر الأخير وفقا لبيانات شبكة سي إن بي سي.