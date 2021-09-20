مباحثات سعودية هندية لتعزيز الشراكة الاقتصادية

استقبل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في العاصمة نيودلهي، اليوم، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

ونقل وزير الخارجية خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، إلى رئيس الوزراء الهندي وحكومة وشعب الهند، فيما حمله مودي تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، وحكومة وشعب المملكة.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات السعودية الهندية التاريخية والمتينة بين البلدين والشعبين الصديقين، وبحث تعزيزها ونقلها نحو آفاق أرحب بما يحقق تطلعات وآمال الشعبين الصديقين بمزيد من التقدم والازدهار، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وكل ما من شأنه أن يعزز الأمن والسلم الدوليين.

وثمن رئيس وزراء جمهورية الهند، الدور القيادي للمملكة في حماية كوكب الأرض من خلال ما قدمته من مبادرات في هذا الشأن، معربا عن تقديره لما تضمنه إعلان ولي العهد عن مبادرتي "السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر".

وتطرق الجانبان إلى سبل توطيد الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين في ضوء رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف التعاون بين المملكة والهند في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

جلسة نقاش

من جانب آخر، شارك وزير الخارجية في جلسة نقاش مع نخبة من الباحثين والمفكرين في مؤسسة أبحاث الرصد "ORF، بمشاركة رئيس المؤسسة صنجوي جوشي.

وتطرقت جلسة النقاش إلى العديد من الموضوعات التي تهم البلدين الصديقين، ومنها الدور الريادي للبلدين في دول مجموعة العشرين، والتنسيق المشترك بين البلدين لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

كما استعرضت جلسة النقاش إعلان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان عن مبادرتي "السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر"، اللتين تأتيان انطلاقا من دور المملكة الريادي تجاه القضايا الدولية المشتركة، واستكمالاً لجهودها لحماية كوكب الأرض والحد من تدهور الأراضي وحماية الشعب المرجانية.

وتناولت جلسة النقاش أيضاً التطورات المتسارعة في المملكة العربية السعودية في ضوء رؤية 2030 ومنها مشاريع الطاقة المتجددة والاهتمام بالاستثمار في التقنية.