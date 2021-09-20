ماكرون يريد تعويض من دعموا فرنسا خلال حربها في الجزائر

- 1/2
- 2/2
- ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 18:06
عربي ودولي
ع+ ع-
أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، عن رغبته في تقديم تعويض مالي للمتعاونين الجزائريين الذين قاتلوا مع فرنسا خلال حربها في الجزائر.
وأعلن ماكرون، في قصر الإليزيه في العاصمة باريس، أنه سوف يتم إدخال قانون بشأن تعويض ما يطلق عليهم "الحركيين" العام الجاري.
وقال ماكرون إن فرنسا مدينة للحركيين طالبا منهم الصفح.
كان متعاونون جزائريون قد قاتلوا إلى جانب القوة الاستعمارية الفرنسية في حرب الجزائر بين 1954 و1962.
وحكمت فرنسا الجزائر منذ 1830.
حارب نحو مئتين ألف حركي من الجزائر تحت العلم الفرنسي. وبعد الحرب، تخلت فرنسا عنهم. وعاش عشرات الآلاف منهم في ظروف مهينة في فرنسا.
وأقر ماكرون بالمسؤولية التاريخية لفرنسا مثلما فعل الرئيس السابق نيكولاس ساركوزي. وبعد الحرب، لم تف فرنسا بالتزاماتها تجاه الحركيين.
وسوف تطبق التعويضات تحديدا على الجيل الأول من الحركيين وأطفالهم. وسوف تشكل السلطات الفرنسية لجنة لدفع التعويضات.
المصدر: د ب أ