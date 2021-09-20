السعودية.. إجراءات جديدة للتحقق من تحصين المقيمين قبل مغادرتهم المملكة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة لـلطيران المدني السعودي عن إجراءات جديدة للتحقق من تحصين المقيمين قبل تصعيدهم للطائرة المغادرة إلى المملكة.



وأصـدرت الهيئة العامة للطيران المـدني بالسعودية تعميماً إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة بما يشـمل الطيران الخاص، بشـأن إجراءات التحقق من حالة تحصين المقيمين قبل تصعيدهم للطائرة المغادرة إلى المملكة.

اعتماد إبراز حالة التحصين للمسافرين من خلال إبراز الحـالـة الصحيـة في تطبيق «توكلنا» أو تقديم تقريـر اثبات التحصين في المملكة عبر منصة «قدوم».

وشددت الهيئـة تشـدد على أهمية التعاميم الصادرة مؤكدة على اتخـاد الإجراءات النظامية بحق للخالفين وتحملهم المسؤوليات المترتبة على ذلك.