"المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان" يؤكد رفضه قرار البرلمان الأوروبي بشأن الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أكد " المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان و القانون الدولي " رفضه قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة و وصف الادعاءات الواردة به بأنها غير صحيحة و شدد المركز فى بيان له اليوم على أن دولة الإمارات من أكثر الدول حرصا على تطبيق حقوق الإنسان ..و قال إن قرار البرلمان الأوروبي تجاهل جميع الإنجازات الهامة لدولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان وتضمن ادعاءات باطلة تستند إلى تقارير ومعلومات كاذبة لا أساس لها من الصحة.



و قال إسلام الغزولي رئيس الهيئة الاستشارية للمركز إن دولة الإمارات تعطي أولوية قصوى لقيم احترام حقوق الإنسان مستمدة ذلك من تراثها الثقافي و دستورها الذي يكفل الحريات المدنية للجميع و منظومتها التشريعية التي تعزز مبادئ العدالة و المساواة و التسامح واحترام الحقوق ودعم العمل الإنساني والإغاثي تماشيا مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

و لفت الغزولى إلى أن الإمارات أنشأت "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان " و من قبلها استحدثت وزارة للتسامح والتعايش و وضعت سياسات وقوانين لحماية حقوق العمال والطفل والمرأة وكبار المواطنين وأصحاب الهمم والسجناء".