شكرا لقرائتكم خبر عن تيسير مطر يعلن تأسيس لجنة للمعلمين بالنادى المصرى القاهرى.. وانتخابها الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل و رئيس نادى المصرى القاهرى وعضو مجلس الشيوخ، تأسيس لجنة للمعلمين بالنادي المصري القاهري، وذلك في سابقة هي الأولي من نوعها، وسيتم اختيار لجنة المعلمين عن طريق الانتخابات.

وأوضح "مطر"، أن انتخابات لجنة المعلمين بنادى المصرى القاهرى ستجرى، يوم الأحد القادم، بالملعب الكبير وتحت أشرافه وجميع أعضاء مجلس الإدارة.

وذكر فى بيان موجه لاعضاء النادى وخاصة أعضاء لجنة المعلمين أنه سيتم فتح باب الترشيح غدا الثلاثاء ويغلق يوم الخميس، حيث ستجرى الانتخابات على مناصب رئيس اللجنة وكيلين وامين صندوق وأمين سر و5 أعضاء.

وأشار إلى أنه ستوجه الدعوة إلى كلا من ياسر عمر مدير الإدارة التعليمية بمصر القديمة وعصمت الطوخي وكيل الإدارة وحسن الصعيدى مدير إدارة دار السلام وخالد عبده نقيب المعلمين وسامية ونيس بالعلاقات العامة، وقد تقرر إغلاق باب الانضمام لعضوية اللجنة مساء اليوم الاثنين.

جدير بالذكر أن تجربة تشكيل وانتخاب لجنة للمعلمين بنادى المصرى القاهرى هى ثانى تجربة بالنادي بعد تجربة لجنة الشباب، والتى حازت ترحيب جميع أعضاء النادى.