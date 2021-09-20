شكرا لقرائتكم خبر عن المزارع فى صدارة برامج "حياة كريمة" لتحسين حياته المعيشية.. اعرف المستهدفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل المشروع القومى لتطوير القرى فى إطار مبادرة حياة كريمة على تنمية المراكز الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية ومعالجة نقص الخدمات بها، وتتمثل الأهداف الاستراتيجية للمبادرة في تحسين المعيشة والاستثمار في البشر من خلال الحماية والرعاية الاجتماعية، سكن كريم، ووعي مجتمعي، إلى جانب تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية (صرف صحي، مياه شرب، رصف طرق) علاوة على تحسين جودة خدمات التنمية البشرية (التعليم، الصحة، الخدمات الرياضية والثقافية)، فضلا عن التنمية الاقتصادية والتشغيل (قروض للمشروعات الصغيرة، تدريب مهني)، وتستهدف الوصول لـ 4670 قرية وتمثل نسبة السكان المستفيدين منها 57% من إجمالي سكان مصر.

ويأتى الفلاح المصرى، فى صدارة الفئات التى تستهدف الدولة تحسين حياتها المعيشية ضمن برامج "حياة كريمة".

ونرصد أبرز التحركات الداعمة للفلاح ولتيسيير مهام عمله وتحقيق عائد جيد:

- يستهدف إنشاء 330 مجمعا خدميا للفلاح بقرى" حياة كريمة".

- تيسييرات للفلاح في الحصول على قروض على 10 سنوات بدون فائدة، لتحديث الرى على الطريقة الحديثة.

-ميكنة وتكويد المزارع على مستوى الجمهورية، لإعداد خريطة رقمية مفصلة للمزارع التصديرية فى جميع محافظات الجمهورية.

-التوسع فى تربية السلالات كثيفة الإنتاج من الألبان واللحوم لمردودها الاقتصادى على المربين والفلاحين.

-تطوير الأصول المملوكة لوزارة الزراعة من الحدائق والمتنزهات خاصة بالشراكة مع الخبرات الأجنبية.

-تنفيذ المشروع القومي لتبطين الترع، بأطوال تصل إلى 2163 كيلو متر فى 20 محافظة من محافظات الجمهورية ومقرر الانتهاء منه 2024.

-إطلاق أول منصة إلكترونية ضمن الشبكة الزراعية الرقمية المصرية، نتاجا للمشروع القومى لكارت الفلاح الزكى .

-توسيع حملة "محو الأمية" بقرى المبادرة وزيادة عدد المستفيدين فيها.

