شكرا لقرائتكم خبر عن السجن المشدد عقوبة الإخلال بالنظام العام وفقا لقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية الصادر برقم 175 لسنة 2018 عقوبة السجن المشدد حال تعرض أي شخص للإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو الإضرار بالامن القومى للبلاد أو بمركزها الاقتصادى، وذلك وفقا لنص المادة رقم 34 من القانون.

ونصت المادة رقم 34 من القانون على أنه إذا وقعت أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو الإضرار بالأمن القومى للبلاد أو بمركزها الاقتصادى أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها، أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى تكون العقوبة السجن المشدد.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن الإدارة الفعلية لأى شخص اعتبارى، إذا تعرض الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكترونى أو النظام المعلوماتى المخصص للكيان الذى يديره، لأى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، ولم يبلغ بذلك الجهات المختصة وقت علمه بالجريمة.