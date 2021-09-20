شكرا لقرائتكم خبر عن مطار كابول الدولى يستأنف رحلاته رسميا بعد سيطرة طالبان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استأنف مطار كابول الدولي، رسميًا رحلاته الداخلية والدولية على حد سواء، بعد أكثر من شهر من سيطرة حركة طالبان على السلطة وإجلاء ما يقرب من 150 ألف شخص من المطار.

وذكرت إدارة الطيران الوطنية الأفغانية، وفق ما أوردته وكالة أنباء خاما برس الأفغانية اليوم الاثنين، أن المطار يعمل لمدة 12 ساعة يوميًا بشكل أساسي من الساعة 6 صباحًا وحتى 6 مساءً.

وقال مسؤولون في الإدارة إن أول رحلة تجارية دولية أقلعت من المطار إلى إسلام آباد أمس الأحد، وسيواصل المطار رحلاته الداخلية والخارجية، وتعهدوا بمواصلة جهودهم لتجهيز المطار للرحلات الجوية ليلاً.

يذكر أن الأضرار التي ألحقها مشاة البحرية الأمريكية بأكبر مطار في أفغانستان بلغت قرابة 20 مليون دولار قبل أن يكملوا عملية الإخلاء.

وتعمل طالبان الآن على تأمين المطار فقط، ويطلب من الموظفين الأفغان السابقين من الذكور والإناث العودة إلى وظائفهم.