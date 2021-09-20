شكرا لقرائتكم خبر عن رواندا.. محاكمة البطل الحقيقي لقصة فيلم "هوتيل رواندا" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت محكمة في رواندا اليوم الاثنين حكما في قضية بول روسيساباجينا، الرجل الذي أشيد ببطولته في فيلم من أفلام هوليوود "هوتيل رواندا" ويتحدث عن الإبادة الجماعية في البلاد عام 1994، واتهم بول روسيساباجينا بتدبير عمليات إرهابية من المنفى.

وينفي روسيساباجينا (67 عاما) الاتهامات ويقول إنه تعرض للخطف ليمثل للمحاكمة. ويصف أنصاره محاكمته بأنها عار ودليل على المعاملة الوحشية، وتقول أسرة المتهم إن حالته الصحية سيئة.

وطلب الادعاء توقيع عقوبة السجن المؤبد على المتهم الذي يواجه تسعة اتهامات من بينها الإرهاب وإشعال الحرائق واحتجاز رهائن وتشكيل جماعة مسلحة أدارها من الولايات المتحدة.