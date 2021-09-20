انت الان تتابع خبر وفاة فنان مصري بعد صراع مع المرض والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلن الفنان المصري عمر خورشيد وفاة والده الفنان إيهاب خورشيد، مساء أمس الأحد، عن عمر يناهز 82 عامًا.
ونعى عمر خورشيد والده عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك" قائلاً: "توفي إلى رحمة الله تعالى والدي العزيز إيهاب خورشيد بعد فترة وجيزة من الصراع مع المرض".
واشتهر الفنان إيهاب خورشيد في الثمانينيات بأعمال عديدة منها: أولاد الملجأ، صاحب الإدارة بواب العمارة وعودة الهارب.
وإيهاب خورشيد هو نجل الراحل أحمد خورشيد، أستاذ التصوير السينمائي، والمنتجة الراحلة اعتماد خورشيد، وشقيق العازف الراحل عمر خورشيد.
واشتهر الفنان إيهاب خورشيد في الثمانينيات بأعمال عديدة منها: أولاد الملجأ، صاحب الإدارة بواب العمارة وعودة الهارب.
وإيهاب خورشيد هو نجل الراحل أحمد خورشيد، أستاذ التصوير السينمائي، والمنتجة الراحلة اعتماد خورشيد، وشقيق العازف الراحل عمر خورشيد.