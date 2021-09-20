وفاة فنان مصري بعد صراع مع المرض

ونعى عمر خورشيد والده عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك" قائلاً: "توفي إلى رحمة الله تعالى والدي العزيز إيهاب خورشيد بعد فترة وجيزة من الصراع مع المرض".

واشتهر الفنان إيهاب خورشيد في الثمانينيات بأعمال عديدة منها: أولاد الملجأ، صاحب الإدارة بواب العمارة وعودة الهارب.



وإيهاب خورشيد هو نجل الراحل أحمد خورشيد، أستاذ التصوير السينمائي، والمنتجة الراحلة اعتماد خورشيد، وشقيق العازف الراحل عمر خورشيد.