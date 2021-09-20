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على خليفة الاحداث الاخيرة.. تكليف رئيس جديد لأركان الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية

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بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بتكليف العميد علي إسماعيل خليل، رئيسا لأركان الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية.
وقال المصدر للسومرية نيوز، إنه "تم تكليف العميد علي إسماعيل خليل، رئيسا لأركان الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية، بدلا عن العميد خير العبيدي".

واشار الى، أن "هذا التغيير على خلفية الخروقات التي شهدتها محافظة كركوك، وسقوط شهداء من الشرطة الاتحادية على عصابات داعش".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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