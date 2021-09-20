دولة الإمارات تُطعم 81.24% من السكان بجرعتي لقاح كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تقديم 40,697 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.



وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها، حتى الإثنين، 19,486,569 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 197.03 جرعة لكل 100 شخص.

وذكرت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات على حسابها على موقع "تويتر" أن نسبة متلقي الجرعة الأولى بلغت 92.07%، ونسبة 81.24% لمتلقي جرعتين من إجمالي السكان في دولة الإمارات.

ويأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19" وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا.