شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت تسجل 56 إصابة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت دولة الكويت تسجيل 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 411180 حالة و تسجيل حالة وفاة واحدة ليصل إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 2439.



و ذكرت وزارة الصحة الكويتية في بيان لها اليوم أنه تم تسجيل 84 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 407908 موضحة أن عدد من يتلقون الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 16 فيما بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت اصابتها و لا تزال تتلقى الرعاية اللازمة 833 حالة.