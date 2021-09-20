ضبط مهندسين بزراعة قنا استوليا على 5.5 مليون جنيه قيمة سماد مدعم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط مهندسين بالإدارة التعاونية الزراعية، لقيامه بالاستيلاء على حمولة 58 سيارة تزن 2900 طن سماد مدعم بقنا.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (مهندسان بإحدى الإدارات التعاونية الزراعية بمحافظة قنا، مقيمان بدائرة مركز شرطة نجع حمادي بقنا) باستغلال طبيعة عملهما والتربح من أعمال وظيفتهما والاستيلاء على حمولة عدد (58) سيارة تزن 2900 طن سماد مدعم ، وعدم تسليمها للجمعيات الزراعية المنصرفة لها تلك الأسمدة.

من خلال قيامهما بالتلاعب بأذونات السيارات وتحويلها لجمعيات أخرى دون وصول تلك الكميات للجمعيات المحول إليها، وبيع تلك الكميات بالسعر الحر للجمهور واستيلائهم على فارق السعر لأنفسهم حيث بلغ إجمالي المبلغ المستولى عليه (5.500.000) خمسة مليون وخمسمائة ألف جنيهاً ، مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام،كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة .

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن قنا أمكن ضبط المتهمان ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الفساد الوظيفي واستغلال النفوذ.