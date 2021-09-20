أماكن حملة "معًا نطمئن.. سجّل الآن" للحصول على لقاح كورونا في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة أسيوط، اليوم الإثنين، عن أماكن تمركز فرق وزارة الصحة المشاركة بمبادرة "معا نطمئن.. سجل الآن" الخاصة بتطعيم المواطنين بلقاح كورونا وتشجيعهم على الأمر.

وقال الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إن مبادرة "معا نطمئن - سجل الآن" تهدف لتشجيع المواطنين على التسجيل الإلكتروني لتلقي لقاح فيروس كورونا من خلال برنامج تثقيفي وقائي تقوم به كوادر نفسية وطبية مدربة للتعريف باللقاحات المضادة لـ كورونا، ورفع مستوى الوعي لدى المواطنين بأهمية التطعيم لحماية أنفسهم وذويهم والمجتمع من خطر الإصابة بالفيروس.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أن أماكن تمركز فرق الحملة بالمحافظة جاءت كالتالى مركز شباب ناصر بشارع رياض بمدينة أسيوط، وميدان الأزهر بمركز شباب الوليدية، ومركز شباب البداري بميدان النافورة، ومركز شباب أبنوب بموقف الميكروباص، ومركز شباب الفتح بجوار الإدارة الصحية، ومركز شباب حي السلام بمركز منفلوط، ونادي ديروط الرياضي أمام الإدارة التعليمية بمركز ديروط.

كما تشمل أماكن تمركز فرق حملة التطعيم، مركز شباب الغنايم بميدان النافورة، ومركز شباب أبوتيج أمام مجلس المدينة، ومركز شباب القوصية بموقف السيارات، ومركز شباب صدفا بميدان ابو العباس و مركز شباب ساحل سليم أمام مجلس المدينة.