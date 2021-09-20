"المبلغ كبير على كلب.. الإنسان أولى".. نص أقوال الممرض في واقعة "اسجد للكلب" أمام النيابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

حصل "الخليج 365" على نص أقوال الممرض عادل سالم المجني عليه في الواقعة المعروفة بـ"اسجد للكلب" أمام النيابة العامة.

وقال المجني عليه في التحقيقات إنه كان يعمل في عيادة العظام بالمستشفى الخاص منذ 20 عامًا من الثانية ظهرًا وحتى التاسعة مساءً، مضيفًا أنه قبل الواقعة رأى الدكتور "ع. خ" استشاري العظام حزينًا بصورة مبالغ فيها، فسأله عن السبب وعلم أنه كان يربي كلبًا توفي في فترة قريبة.

وأضاف "سالم" في التحقيقات أن الاستشاري أخبره أنه اشترى كلبًا بحوالي 20 ألف جنيه، فتحدث مع الطبيب الثاني "م. ع" في الأمر، قائلًا: "المبلغ دا كبير على كلب ميستاهلش.. الإنسان أولى بالفلوس دي".

وعن يوم الواقعة، قال المجني عليه إن الاستشاري والدكتور والسكرتير "قفلوا الباب عليه من جوا.. وابتدى الدكتور عمرو يعاتبني على الكلام اللي وصله".

وكشف الممرض عادل سالم ما دار في الغرفة، قائلًا إنه بعد ما الدكتور معتز قفل الباب "الدكتور عمرو بدأ يوجه ليا اللوم، إزاي اتكلم على الكلب بتاعه وأنا رديت عليه إني بهزر، فقرر يعاقبني وطلب مني الأفعال في الفيديو".

وأضاف أن الاستشاري "طلب منه القفز فوق سلك كهرباء"، وأنا "شفوتها من قبيل الإذلال والعقاب، وأنا اسجبت له "لأني كنت خايف على أكل عيشي.. وخوفت من الدكتور عمرو لأنه كان ماسك عصايا وبيضربني بيها لو منفذتش".

وأشار إلى أن الدكتور معتز (الطبيب الثاني) اقترح تقييده وإنهم "يكهربوني" لكني رفضت لأني حسيت إن الموضوع بدأ يتاخد على محمل الجد وحسيت إنهم بيصوروني.. ودكتور عمرو قال إنه مش هيسامحني إلا لما اسجد للكلب بتاعه".

وعن رفضه السجود للكلب، قال المجني عليه "حسيت الموضوع قلب جد.. والاستشاري وقف قدامي وبيقول الله أكبر وعايزني أسجد.. ودا وزر مقدرش استحمله حتى لو هفقد شغلي".

وعن طبيعة العلاقة بينه وبين الاستشاري عمرو خيري، قال المجني عليه "كان بيهزر معايه بس بحدود.. ودي أول مرة يتجاوز معايا بالشكل ده وأنا اضطريت اقبل عشان أكل عيشي.. وتجاوز الحدود بنشر الفيديو على النت".

"أنا اتأذيت بسبب الفيديو ده في أهلي وأسرتي وجيراني وأهل بلدي اللي اتشتموا بسببي في الفيديو"، جاء ذلك ردًا من المجني عليه على سؤال بشأن تأثير الفيديو عليه.

يذكر أن المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قررت السبت الماضي، تأجيل محاكمة طبيبين وموظف بتهمة التنمر على ممرض، والمعروفة إعلاميًا بـ"اسجد للكلب" لجلسة 25 سبتمبر، للاطلاع والمرافعة.