رئيس "الحجر الزراعي" يكشف تفاصيل إطلاق منظومة التكويد وأسعار المساحات - مستند

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم إطلاق منظومة التكويد والتتبع الجديدة لكل المزارع والكيانات التصديرية بصدور القرار الوزاري ٣٨٦ لسنة ٢٠٢١؛ تمهيدًا لتطبيق منظومة جديدة للصادرات الزراعية، تحت الإشراف الكامل للحجر الزراعي، وتتبع الشحنات التصديرية بداية من الشجرة داخل المزرعة حتى وصولها إلى الأسواق في الدول المستوردة.

وأضاف العطار، في تصريح خاص أدلى به إلى "الخليج 365"، اليوم الإثنين: "صدر القرار الوزاري الخاص بمنظومة التكويد الجديدة، وبذلك يكون قد تم إلغاء القرار ٦٧٠ لسنة ٢٠١٧ بصدور هذا القرار".

وأشار رئيس الحجر الزراعي إلى أن هذا القرار سوف يضاعف الصادرات الزراعية المصرية ويضمن ممارسات زراعية صحيحة.

وتقوم الكيانات التصديرية، حسب القرار الذي حصل "الخليج 365" على نسخة منه، بسداد النفقات المرتبطة بإجراء عملية التكويد والتتبع، وفقًا للتالي:

- المزرعة التصديرية أقل من 5 أفدنة: ألف جنيه.

- أكبر من 5 أفدنة حتى 20 فدانًا: ألفا جنيه.

- أكبر من 20 حتى 100 فدان: 3 آلاف وخمسمئة جنيه.

- أكبر من 100 فدان حتى 500 فدان: 5 آلاف جنيه.

- أكبر من 500 فدان: 10 آلاف جنيه.