السّماح للسعيد بوتفليقة المسجون بتهم فساد بحضور مراسم دفن شقيقه

اسماعيل عبد الحي - سيتم تشييع جثمان الرئيس الجزائري السابق الراحل، عبد العزيز بوتفليقة ظهر اليوم الأحد، بمقبرة العالية إلى جانب أبطال الثورة التحريرية بالعاصمة الجزائر، وفق ما أعلنه التلفزيون الوطني الجزائري

ومن المقرر إجراء مراسم دفن الرئيس الراحل بوتفليقة بعد صلاة الظهر بتوقيت الجزائر، في مربع الشهداء بمقبرة العالية، حيث يرقد جميع أسلافه إلى جانب شخصيات كبيرة والشهداء الأبرار والمجاهدين، لكن دون إقامة كل مراسم التكريم التي حصل عليها الرؤساء الجزائريون السابقون الآخرون.

إلى جانب ذلك، قرّرت السّلطات الجزائرية السماح للسعيد بوتفليقة المسجون بتهم فساد، بحضور مراسم دفن شقيقه الرئيس الراحل، وفقا لما صرّح به المحامي سليم حجوطي .