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مقتل وإصابة 36 شخصا في إطلاق نار بجامعة روسية

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  • ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 15:31
مطلق النار يتجول في الجامعة ببندقيته
عربي ودولي

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قتل 8 أشخاص وأصيب 28 آخرون في حادث إطلاق نار وقع اليوم داخل جامعة بيرم الروسية. ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" للأنباء عن وزارة الصحة الروسية قولها إن أحد الطلاب فتح النار داخل مباني جامعة بيرم الحكومية الوطنية للبحوث، وبعد ذلك واصل إطلاق النار في المبنى التعليمي الثامن، مما أدى إلى مقتل 8 أشخاص واصابة 28 آخرين 19 منهم باطلاقات نارية والباقي جراء قفزهم من النوافذ حيث تم نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج.

وأعلنت الداخلية الروسية في بيان لها إلقاء القبض على منفذ الهجوم، وجاري التحقيق لمعرفة أسباب الحادث.

المصدر: وام

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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